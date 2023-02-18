الاتفاق على عقد لقاءات مع مجموعة CDP الإيطالية بشأن التعاون في مشروعات الأمن الغذائي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، داريو سكانابيكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة CDP الاستثمارية الإيطالية، التي تعمل في تمويل البنية التحتية والاستثمارات والنقل المستدام وريادة الأعمال وغيرها من المجالات، وتعد وزارة الاقتصاد والمالية هي المساهم الأكبر في المؤسسة.

وناقش اللقاء التعرف على مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين واستعراض محفظة التعاون الإنمائي والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وجهود تحفيز القطاع الخاص، كما تم التطرق إلى محفظة الاستثمارات والتمويلات الخاصة بمجموعة CDP الإيطالية وفرص الاستثمار والتمويل لمشروعات التنمية في مصر، والآليات التي تعمل من خلالها المؤسسة على تحفيز القطاع الخاص.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع مجموعة CDPفي ضوء التعاون الفني لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية في القاهرة للتباحث بشأن المشروعات الاستثمارية في مجال العمل المناخي والتنمية ضمن برنامج "نُوَفِّي"، في مجالي الأمن الغذائي والطاقة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء خلال عددًا من اللقاءات الثنائية المكثفة مع مسئولي المنظمات الدولية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة، إلى جانب مسئولي الحكومات، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 لاجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، التي انعقدت بالعاصمة الإيطالية روما.

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "التحديات والفرص في محور الارتباط بين الأمن المائي والغذائي والطاقة"، وذلك خلال مشاركتها في الدورة 46 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالعاصمة الإيطالية روما، والتي تركز على جهود تسريع العمل من أجل الأمن الغذائي في ظل التحديات التي يواجهها العالم، والتي تشهد مشاركة رفيعة المستوى من الإدارة العليا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ورؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية المختلفة.