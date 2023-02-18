المخرج محمد ياسين في مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير: وحيد حامد من أشد الكتاب ذكاءً

أكد المخرج محمد ياسين خلال ماستر كلاس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذي يقام على هامش فعاليات الدورة التاسعة، أن علاقته بالسيناريست الراحل وحيد حامد كانت علاقة جيدة جدا وعلى مستوى عالي من الرقي وأنه من الكتاب الأذكياء في اختيار المخرج الذي يعمل معه وأضاف انه من أكثر الكتاب الذي عمل معهم وشعر بحالة من الارتياح.

ولفت إلى أنه كان دائم التناقش معه وكان هناك حالة من الوعي بما يقدم بالتعاون مع وحيد حامد فكان شديد الذكاء في اختيار المخرج الذي يليق على العمل الذي يقدمه.

وأشار المخرج محمد ياسين أن المخرج الذي يخجل من مناقشة الكاتب في العمل ليس بمخرج لأنه لابد من أن يكون هناك حالة من النقاش والخلاف للوصول إلى أعلى نقطة تفيد المشاهد.

وأضاف أنه بالتأكيد هناك أعمال انسحب منها لحدوث خلاف لا يمكن تداركه.

وواصل المخرج محمد ياسين حديثه عن بداياته مشيرًا إلى أن الحظ لعب معه كثيرا حيث تعامل مع نجوم كبار بفضل ربنا وهي لحظات كانت بالنسبة له فظيعة.

وأكد أن القدر لعب لعبته بأن يعمل مبكرا في هذا المجال وهو ما ارتاح له الفرصة بأن يصقل موهبته ويحتك بكبار النجوم كمساعد مخرج وكان حلمه وخطوته فيما بعد كيف يصبح مخرج مسؤول عن عمل كامل.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الحلم كان صعبا جدا خاصة وان المنتجين في تلك الفترة كانوا من الصعب أن يثقوا في اي شخص لتحميل مسؤولية عمل كامل وهو في بداية مشواره.

وأكد انه استفاد من عمله كمساعد مخرج لعدد من المخرجين الكبار كداوود عبد السيد وعاطف الطيب وخيري بشارة وغيرهم وهو ما كون له خبرات عدة.

ولكنه كان يبحث دائما عن هويته الشخصية كمخرج ولايكون استنساخا لأي مخرج اخر.

ويقدم المخرج الكبير محمد ياسين ندوة خاصة اليوم ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، التي تقام في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري.

ويتحدث المخرج محمد ياسين في ندوته حول كيفية تحضير المخرج لفيلمه قبل التصوير، وأليات التنسيق مع جميع الأقسام الرئيسية ومنها (التصوير، الديكور، الموسيقي، الملابس، وغيرها) ويتطرق أيضا إلى كيفية قراءة السيناريو، وتوجيه الممثلين قبل التصوير.

وشهد أولى أيام عروض أفلام الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في سينما مترو، حضور كامل العدد من قبل الجمهور.

وحرص جمهور مدينة الإسكندرية على التواجد ومشاركة صناع الأفلام العروض الأولى لأعمالهم، وإجراء مناقشات معهم عقب الانتهاء من المشاهدة.