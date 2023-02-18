السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني يطالب بالاستماع للمغتربين حول تعديلات قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج يدعم الاقتصاد الوطنى بصورة مباشرة، في الوقت الذى يعد ترجمة صريحة لاهتمام الدولة بأبنائها في الخارج وأن التشريع جاء تلبية لمطالبهم خلال السنوات الأخيرة، متابعا: "القانون مثل حلول ابتكارية وحلول من خارج الصندوق وله مميزات كثيرة".

وشدد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، في بيان له، على ضرورة أن يكون هناك لقاءات دورية بين الأطراف المعنية بالقانون سواء الوزارات أو المؤسسات إضافة لممثلين عن المصريين بالخارج للوقوف على المقترحات والآراء وكيفية تطبيق فلسفة التشريع على أرض الواقع للوصول للهدف المنشود سواء تلبية احتياجات المصريين بالخارج أو دعم الاقتصاد الوطنى في هذا الوقت على وجه الخصوص، خاصة وأن القانون مؤقت لعدم القضاء على صناعة السيارات بالداخل.

وأضاف أن القانون انجاز كبير ويعبر عن تغيير جذري في سياسة الحكومة في التعامل مع بعض الأمور المتعلقة بالمصريين بالخارج، وأن مصر تستطيع بأبنائها بالخارج تخطى هذه الأزمات العالمية، وذلك لنهم يمثلون قوة ضاربة حيث يبلغ عددهم تقريبا 13 مليون مصري حول العالم، وعلى وزارة الهجرة أن تواصل جهودها المبذولة بشأن تحقيق هذا الغرض.

وأوضح النائب عمرو هندي، أن هذه اللقاءات ستعمل على زيادة ثقة المصريين في الخارج في القنوات الرسمية وذلك من خلال الاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم ورؤيتهم حول تطبيق القانون وكيف يمكن أن يكون التشريع إضافة للاقتصاد القومى وتلاشى المعوقات ان وجدت أمام المصريين بالخارج.

الاقتصاد الوطني المصريين بالخارج النائب عمرو هندي وزارة الهجرة مجلس النواب

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