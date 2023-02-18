كاتب صحفى: التحالف الوطنى رصد 1.2 مليار جنيه لتحقيق أهداف العمل الأهلى

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه منذ تدشين اتحاد التحالف الوطني للعمل الأهلي في مارس الماضي، كان له دور كبير ومؤثر في العمل الأهلي، ويُعد قفزة كبيرة لتضافر جهود مؤسسات العمل المدني والدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف ساهم كذلك في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيقها الدولة من خلال تضافر جهود المجتمع لخدمة أهداف التنمية.

وأكد الكاتب الصحفي أن جهود التحالف الوطني على مدار ما يقرب من عام كثيرة، حيث تم رصد أكثر من 1.2 مليار جنيه لتحقيق أهداف العمل الأهلي، وهناك مبادرات كثيرة تم اعتمادها وأهمها ملف التمكين الاقتصادي والملفات الاجتماعية والصحة.