السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جلسات العناية بالبشرة.. هدايا عيد الأم المختلفة 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحتفل المصريين بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام، وفيه يتم تقديم الهدايا للأمهات، ولكن لابد من معرفة ما تحتاجه الأم من هدايا لتقديمها لها سواء عن طريق ملاحظة ما ينقصها من أغراض أو من خلال معرفة اهتماماتها، وحينها نختار الهدية المناسبة لها، ويتم تقديمها بالطريقة بالطريقة المناسبة.

ووفقا لموقع hindustantimes نرصد بعض الهدايا:

الورود:

تعتبر الورود من الهدايا المميزة بالنسبة للأم، من خلال تقديم باقة ورد لها، مع كلمات رقيقة من خلال الكارت، أو صندوق شيكولاته معه الورود وهكذا.

مج وميدالية مفاتيح:

من الممكن تقديم مج مُصمم خصيصًا لها، مع ميدالية مفاتيح للشقة أو السيارة.

كعكة:

من الممكن عند تقديم الهدية عمل كعكة للاحتفال بعيد الأم مع إحاطتها بالشموع المعطرة في أجواء فرح للاحتفال.

دعوة استرخاء أو سينما:

يمكن اختيار هدية من نوع خاص كحضور فيلم سينما سويًا أو جلسة استرخاء في سبا مميزة وماسكات.

فضة:

يمكن اختيار هدية من الفضة مثل الخاتم أو السلسة وتقديمها للأم مع باقة من الورود التي تُفضلها.

هدايا من الجلد:

يمكن اختيار هدية من الجلد كمحفظة أو شنطة من الجلد الطبيعي.

طرحة أو شال:

يمكن اختيار الطرح أو الشال هناك من يسوق هذه المنتجات بأشكال مميزة ومختلفة.

بيجامة:

بيجامة مميزة للارتداء في المنزل تعد من الهدايا البسيطة بالنسبة للأم وفي آن واحد عملية.

الماكياج وهدايا الاهتمام بالبشرة:

تقديم بعض أدوات الماكياج كهدية للأم أو منتجات العناية بالبشرة والعطور والميست والبادي لوشن وغيرها.

هدايا متنوعة: 

ساعة

مكواة شعر

بلوزة أنيقة

غسالة أطباق

 موبايل

 طقم ملابس كامل من تنسيقك

طقم حلل تيفال أو جرانيت حسب ما تفضل

حجز يوم إقامة للاسترخاء في أحد الفنادق الفخمة

 نظارة شمسية ذات ماركة شهيرة

خاتم ذهب أو ألماس

تقديم الهدايا للأمهات نختار الهدية المناسبة مج وميدالية مفاتيح المصريين بعيد الأم بعيد الأم كعكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

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