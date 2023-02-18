ضبط 64010 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 64010 مخالفات مرورية متنوعة، بينها 7789 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 214 مخالفة السير دون تراخيص و2 دراجة نارية مخالفة و19 مخالفة موقف عشوائى و7 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.