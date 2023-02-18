السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقي مواطنين مصرعهما في انقلاب سيارة ملاكي بترعة بحر مويس، أمام قرية حانوت في طريق كفر صقر-أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية حانوت في طريق كفر صقر-أولاد صقر.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "نبيل .ا"، و"عبدالرحمن .ا"، فيما تم نقل الجثامين إلى المستشفى المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما تم نقل الجثامين إلى المستشفى المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب ترعة بحر مويس كفر صقر محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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