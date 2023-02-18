النيابة تطلب التحريات في سقوط أجزاء عقار قديم بالإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار اجزاء من عقار قديم بداخله، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه لبيان الأجزاء الخطره بداخله، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، بورود بلاغ من الاهالي يفيد بانهيار أجزاء من داخل أحد العقارات بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم المسؤولين بالحي ورجال من قولت الحماية المدنية والتدخل السريع الي محل البلاغ، وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن العقار رقم 9 كائن بشارع المهلبي بنطاق حي الجمرك بناء قديم وانهيار أجزاء من الداخل بالعقار بسبب تراكم مياه الأمطار، تم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة أثار انهيار أجزاء من عقار قديم، بمنطقة القباري، بنطاق حي غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.