مصطفى ذكرى يبهر لجنة تحكيم برنامج «الدوم» بأغنية «تعب الهوى»

تألق المتسابق مصطفى ذكري في غناء أغنية "تعب الهوى" خلال مرحلة الأداء الكامل في الموسم الثاني من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب، وذلك أمام لجنة تحكيم الغناء التي تضم كل من الفنانة أنوشكا، حميد الشاعري، والشاعر أمير طعيمة.

وأشاد الشاعر أمير طعيمة بموهبة مصطفى ذكري: "قليل أوي من النجوم اللي موجودين بيغنوا زيك بالسهولة دي، وهما سايبين إيدهم، برافو عليك".

وأشاد به الملحن حميد الشاعري:"برافو عليك أنت مية مية".

كما قدمت أنوشكا نصيحة للمتسابق مصطفى ذكري، قائلة:"كل مرة وأنت داخل المسرح أحنا بنتوقع منك كتير، كما لو كنت ممنوع تخطأ، ودي مسؤولية كبيرة لازم تحافظ عليها".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج «الدوم» كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.