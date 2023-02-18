مع بداية التعاملات الأسبوعية، حرص المقاولون وتجار البناء على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 فبراير 2023، وأسعار مواد البناء عبر جوجل، لمعرفة قيمة الزيادة أو الانخفاض اليومية.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 فبراير 2023

وتنشر «الدستور» لكم، سعر الحديد والأسمنت، في بداية تعاملات اليوم السبت، وذلك تسليم أرض مصنع.

وانخفضت أسعار الحديد اليوم بداية من شهر فبراير بقيمة ستتراوح ما بين مبلغ 900 جنيه و1000 جنيه، وجاء ذلك عقب سلسلة من الارتفاعات والتي قد وصل فيها إلى مبلغ 30 ألف جنيه ويكون نتيجة ارتفاع سعر الدولار في كافة البنوك ليتعدى مبلغ الـ30 جنيهًا.

وتنتج مصر حوالي قيمة 7.9 مليون طن في حديد التسليح، وحوالي قيمة 4.5 مليون طن بليت، بينما ستستورد حوالي 3.5 مليون طن بليت، طبق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

أسعار الحديد اليوم

وسجل متوسط سعر الحديد اليوم السبت 18 فبراير 2023 في شركة عز 27500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 28000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 26200 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 27200 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم السبت 18 فبراير 2023 في المصريين 27000 جنيه للطن، وحديد الكومي 26200 جنيه للطن، وحديد المراكبي 26200 جنيه للطن، كما سجل العشري 27000 جنيه للطن، والمعادي 26200 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم السبت 18 فبراير 2023 في مصر ستيل 26200 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 27500 جنيه، وعطية سعر 26200 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد اليوم السبت 18 فبراير 2023 بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 26000 و26200 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 26200 و26500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

بينما سجل أسمنت المسلح، مبلغ 1933 جنيهًا في الطن، كما سجل اليوم السبت 18 فبراير 2023 أسمنت النصر 1890 جنيهًا للطن، والمعلم سجل 1865 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1860 جنيهًا.

وسجل اليوم السبت 18 فبراير 2023 أسمنت السويدي مبلغ 1940 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت وادي النيل 1863 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1923 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار اليوم السبت 18 فبراير 2023 الأسمنت المخلوط ما بين 1380 و1420 جنيهًا، بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 1920 و1980 جنيهًا، والأسمنت الأبيض ما بين 2500 و2600 جنيه.