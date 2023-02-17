السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فريق على أبو جريشة يفوز على محمد لطيف ويتأهل لنصف النهائى فى «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

تأهل فريق "علي أبو جريشة" بقيادة محمد اليماني إلى الدور نصف النهائي ببرنامج "كابيتانو مصر"، بعد تغلبه على فريق "محمد لطيف" بقيادة سيد معوض، بهدف  نظيف، في الدور ربع النهائي.

ووجه محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، نصيحة للفريق المتأهل، قال فيها: "النهاردة تفرحوا وبكرة تفكروا في الماتش الجاي".

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط في جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية، خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

علي أبو جريشة محمد اليماني كابيتانو مصر محمد الشناوي

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وائل لطفي

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