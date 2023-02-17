وكيل «خطة النواب»: إطلاق القناة الوثائقية حدث يليق بمكانة مصر وتاريخها

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إطلاق قناة وثائقية مصرية حدث هام يليق بمكانة مصر وتاريخها الطويل والعريق.

وأشاد “سالم” بإطلاق القناة التي تعتمد على إنتاج افلام وثائقية متميزة والتي أنتجت بالفعل 50 فيلماً وثائقياً من خلال وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة حاول بعضها توثيق توجهات جماعات الإسلام السياسي، إلى جانب إخراج الحلقة الوثائقية الأخيرة من مسلسل (الاختيار)، الذي عرض في رمضان الماضي.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القناة ستكون منبرًا لاكتشاف مصر من جديد بعد محاولات التشوية التي حاولت النيل من مصر.

وطالب “سالم” القائمين على القناة الجديدة بإعداد فيلم وثائقي ضخم عن حرب أكتوبر المجيدة والتي ما زالت تحمل الكثير من الأسرار التي لم يتم الكشف عنها حتي الآن.

واختتم موجهًا الشكر والتقدير للقائمين علي إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على جهودهم الضخمة، متمنيًا لهم وللقناة الوليدة التوفيق.

وتنطلق قناة الوثائقية الأحد المقبل الموافق 19 فبراير الجاري الساعة 8 مساء، وتعد هذه القناة هي أول قناة وثائقية مصرية تقدم هوية مصر، سوف تبث القناة على تردد: 12303H، 27500، 5/6، عبر نايل سات.

يذكر أن الإعلامي شريف سعيد، رئيس قناة «الوثائقية»، سبق وأكد أن فكرة الفيلم الوثائقي بشكل عام قائمة على التشابك مع عدة روافد مختلفة منها المجتمعية والسياسية والتاريخية، لافتًا إلى أن القناة ستقدم مزيجًا من الأفلام المتنوعة فور انطلاقها.