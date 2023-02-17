«إعلام حماة الوطن» يستعرض خطة عمل الفترة المقبلة بالمنيا

اجتمعت هيئة مكتب أمانة الإعلام بحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، بقيادة عبدالرحمن ناصر، أمين الإعلام، وبحضور عبدالله مخيمر مساعد أمين المحافظة، والدكتور عماد إمام مساعد أمين التنظيم بالمنيا، لعرض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك وفقاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء هشام بشر، أمين الحزب بالمحافظة، واللواء عبدالرحيم خليفة أمين التنظيم بالمنيا.

وناقش "عبدالرحمن ناصر" الدور الذي يقوم به الإعلام السياسي في توصيل أهداف الحزب وأفكاره للجمهور، مؤكداً أن حماة الوطن من الأحزاب التي تتواجد في الشارع بقوة، والدليل على ذلك المشاركة المجتمعية في كل المناسبات مع الجمهور.

وانتهت اجتماعات هيئة المكتب لإطلاق عدة مبادرات، منها عمل كورس لتعليم اللغة الإنجليزية لأعضاء الحزب من الطلبة والخريجين لتأهليهم لسوق العمل، والذي تقدمه الدكتورة دينا ممدوح، عضو هيئة مكتب أمانة الإعلام بالمحافظة.

وأكد عبدالله مخيمر، مساعد أمين المحافظة، أنه سيقوم برعاية برنامج مصور بعنوان "إحنا معاك" لمساعدة الحالات الإنسانية وأصحاب الاستغاثات وإظهار دور الحزب في حل مشاكلهم.

وذكر الدكتور عماد إمام، مساعد أمين التنظيم، أنه سيقوم برعاية كورس عن الإتيكيت والبروتوكول، والتعليم المدمج، لأعضاء الحزب حيث إنه سيوفر مدربين على أعلى مستوى لتنمية مهارات أعضاء الحزب.