«المحطات المائية»: 500 مليون استثمارات الشركة خلال 2022 /2023

كشف المهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية التابعة لوزارة الكهرباء، عن إجمالي استثمارات الشركة في العام المالي الجاري 2022 /2023 خاصة أن هناك مشروعات جديدة تخطط الشركة لتنفيذها.

وقال هشام في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الشركة تخطط لضخ استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه خلال العام المالى الجاري 2022/ 2023 مقارنة بنحو 400 مليون العام الماضى.

وأوضح كمال أن إجمالي أرباح الشركة خلال العام المالي المنتهي 2021/ 2022 تصل إلى نحو ملياري جنيه نظرًا لزيادة سعر الكهرباء خلال العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع القدرات المنتجة من المحطات المائية، متوقعًا ارتفاع الأرباح خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن هناك مشروعًا لتطوير محولات السد العالى لرفع السعة من 175 إلى 200 ميجاوات، موضحًا أن الشركة اتفقت مع بنك التعمير الألماني KFW على طرح مناقصة تطوير محطات السد، وخزان أسوان 1 و2 لرفع الطاقة الإنتاجية، وإطالة العمر الافتراضي، ومد تلقى الطلبات حتى مارس المقبل.

وأوضح أن المشروع يرفع قدرة الطاقة الإنتاجية للسد العالى بنحو 300 ميجاوات، مع دراسة تدشين محطات كهرومائية صغيرة الإنتاجيه بقدرات لا تتخطى 5 ميجاوات فى بعض المحافظات المطلة على نهر النيل، مثل بني سويف وغيرها من الأماكن المقترحة.

ووفق تقرير صادر عن شركة المحطات المائية فيبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهرومائية يمثل نحو 5٪ من إجمالى الطاقة المنتجة من الكهرباء بجميع مصادرها، موضحًا أن إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية المولدة من السدود المائية يصل لنحو 2850 ميجاوات، أكبرها السد العالى بطاقة 2150 ميجاوات، إضافة للمحطات الأخرى.