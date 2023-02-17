«كيان شباب مصر» يدعو الشباب للانضمام لهم

قال محمد طارق عضو كيان شباب مصر بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الكيان وقع مذكرة تفاهم، مع التحالف الوطني، في 5 يناير الماضي، يفيد بأن كيان هو الذراع التنفيذي للتحالف، من خلال متطوعين وتقديم الخبرات من أجل تقديم الدعم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أهداف التحالف هو المساهمة التفاعلية في تنمية المجتمع، وتحقيق التخارج من دائرة العوز والقضاء على الفقر المادي والفكري.

ولفت إلى أن مقابلات كيان تجرى من خلال لجان إلكترونية وأخرى ميدانية، على مستوى المحافظات، وذلك بهدف تنوع خبرات الشباب وتنمية القدرات الشبابية، مردفا: "نهدف لبناء شخصية الشباب المصري، ونحاول الوصول لأكبر عدد من الشباب المصري، لأن الأمم تقوم على الطاقة الشبابية".

وأكد أن كيان شباب مصر لا يقصي أحد من المشاركة على الأرض، أو مشاركة التطوير والمبادرات والأفكار، لأن مشاركة الأفكار من أهداف الجمهورية، موضحًا أن المقابلات ليس للاختيار من بين المتقدمين، وإنما لتحديد دور يناسب كل متطوع.

وختم: "نقدر نطلع أكثر من محمد صلاح".

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