الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«كيان شباب مصر» يدعو الشباب للانضمام لهم

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

قال محمد طارق عضو كيان شباب مصر بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الكيان وقع مذكرة تفاهم، مع التحالف الوطني، في 5 يناير الماضي، يفيد بأن كيان هو الذراع التنفيذي للتحالف، من خلال متطوعين وتقديم الخبرات من أجل تقديم الدعم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أهداف التحالف هو المساهمة التفاعلية في تنمية المجتمع، وتحقيق التخارج من دائرة العوز والقضاء على الفقر المادي والفكري.

ولفت إلى أن مقابلات كيان تجرى من خلال لجان إلكترونية وأخرى ميدانية، على مستوى المحافظات، وذلك بهدف تنوع خبرات الشباب وتنمية القدرات الشبابية، مردفا: "نهدف لبناء شخصية الشباب المصري، ونحاول الوصول لأكبر عدد من الشباب المصري، لأن الأمم تقوم على الطاقة الشبابية".

وأكد أن كيان شباب مصر لا يقصي أحد من المشاركة على الأرض، أو مشاركة التطوير والمبادرات والأفكار، لأن مشاركة الأفكار من أهداف الجمهورية، موضحًا أن المقابلات ليس للاختيار من بين المتقدمين، وإنما لتحديد دور يناسب كل متطوع.

وختم: "نقدر نطلع أكثر من محمد صلاح".

اقرأ أيضًا: 

باحثة: إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعزز إرساء حقوق الإنسان فى مصر

 

«التحالف الوطنى» يوزع عددًا من مراكب الصيد على الصيادين بالطويسة فى أسوان

كيان شباب مصر محمد صلاح تطوع التحالف الوطني التحالف الأهلي

مواد متعلقة

«ليست المرة الأولى».. الباز يكشف مفاجأة عن المصريين المحتجزين فى ليبيا

الباز: مشكلة الأسعار ليست نهاية الكون ولن تبقى ليوم القيامة

«من المجددين».. «الباز» يشيد بفتوى على جمعة عن حكم منكرى الإسراء والمعراج

الباز يكشف رد محمد صلاح على حملات الهجوم ضده بسبب الممثل الأمريكى

بعد إطلاق سراح المصريين المحتجزين.. حقوقي ليبي: بدأت إجراءات ترحيلهم

بكرى: كتب محمد حسنين هيكل علامات مضيئة فى تاريخ الكتابة السياسية

اللحمة بـ300 جنيه.. مصطفى بكرى يطالب بمحاكمة عسكرية لأى شخص يرفع الأسعار

مصطفى بكرى يناشد سرعة التحرك للإفراج عن المصريين المختطفين فى ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمنيا القمح

«ليست المرة الأولى».. الباز يكشف مفاجأة عن المصريين المحتجزين فى ليبيا

غادة شلبي: نسعى لإحياء نمط «سياحة الزفاف» في المدن الساحلية

«سوق الكانتو».. أمير كرارة يتزوج مي عز الدين سرًا ويغادر البلاد

ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية والسماعات بالسلوم

الباز: مشكلة الأسعار ليست نهاية الكون ولن تبقى ليوم القيامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة