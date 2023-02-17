«التحالف الوطنى» يوزع عددًا من مراكب الصيد على الصيادين بالطويسة فى أسوان

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يوزع عددًا من مراكب الصيد على الصيادين بالطويسة في أسوان.

وقال أحد الأهالي بالقرية، إن هذا الحدث لم نشهده من قبل، وهو حدث جميل جدًا، حيث تم تسليم الصيادين أكثر من 24 مركبًا أو زورة لصيد السمك، ويستفيد منها غير القادرين.

- مواطن: المراكب دي باب رزق لينا ولأولادنا وكلنا بنستفيد منها

وقال مواطن آخر: نشكر كل من ساهم في هذه المبادرة، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل من حضروا من المسئولين، لأن المركب الذي تم تسليمه لنا ساعدنا كثيرًا في الحياة، وتسلم مصر وربنا يخلي الرئيس.

فيما قال مواطن آخر: المراكب دي باب رزق لينا ولأولادنا وكلنا بنستفيد منها، مقدمًا الشكر للمساهمين في هذه المبادرة، كما وجه الشكر للرئيس السيسي.