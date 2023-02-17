«اتحاد الصناعات»: الصناعة هي قاطرة التنمية في رؤية مصر 2030

كشف الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات، عن أهمية توطين الصناعة ومساهمتها في الناتج المحلي للدول.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة، إن الصناعة هي طوق النجاة الأكبر وقاطرة التنمية في رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة.

وأضاف أن مساهمة الصناعة بنسبة 17% من إجمالي الدخل القومي هي نسبة ضئيلة جدًا.

وأشار عضو اتحاد الصناعات، إلى أن تصل مساهمة الصناعة في الدول الكبرى إلى ما يزيد عن 40%.

وأوضح أن الصناعة هي عملية تحويل شكل المواد الخام في الطبيعة و مضمونها لزيادة قيمتها وباستخدام أدوات مناسبة بغاية جعلها قابلة لإشباع حاجة معينة.