الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمنيا القمح

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وتورسيكل مساء اليوم الجمعة، بطريق منيا القمح الزقازيق نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح بوصول 7 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير حركة المرور أمام قائدى المركبات وجارى تحرير محضر بالواقعة.

7 أشخاص إصابة 7 أشخاص حركة المرور محافظة الشرقية مدير إدارة البحث الجنائى مستشفى منيا القمح

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