الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الباز» يكشف 3 مراحل مهمة فى التجربة المصرية

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أي دولة في العالم طبيعي تكون فيها أشياء جيدة وأخرى سيئة، ولكن إبراز السيئ فقط أمر غير مقبول.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الحديث دائمًا عن السيئ فقط هو منطق سوداوي، وأصحاب هذا المنطق لا يمكن أن يساعدوا البلد على أن تتقدم أو حل مشاكلها.

وأشار محمد الباز، إلى أن التجربة المصرية يراها البعض ملهمة، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان في 2018 تحدث عن التجربة المصرية.

وأكد أن نجاة مصر من أحداث الاضطراب في الفترة من 2011 لـ2013 تشكل بذرة التجربة المصرية، موضحًا أن التجربة المصرية ليست مجرد طرق وكباري وموانئ.

ولفت إلى أن التجربة المصرية عبارة عن 3 محطات، الأولى وهي مرحلة استرداد الدولة في 2013، لأن الفترة من 2011 لـ2013 كانت هناك محاولات لاختطاف الدولة من قبل فصيل الإخوان، والمحطة الثانية تمثلت في تثبيت الدولة وبنائها، والثالثة كانت تنمية الدولة.

محمد الباز التجربة المصرية الإخوان اخر النهار

رئيس التحرير

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