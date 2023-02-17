أماني فهمي: قناة الوثائقية تستطيع المنافسة وتوقيت انطلاقها جيد جدًا

قالت الدكتورة أماني فهمي عميد كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب إن فكرة وجود قناة وثائقية مصرية فكرة جيدة جدا لأنها تفتح المجال لكل طلبة الإعلام، خاصة وأن أصبح هناك ركود في مجال العمل، مشيرة إلى أن وجود هذه القناة تشجع وتفتح مجال لوجود عدد كبير من خريجي كلية الإعلام مسئولين عن كتابة المحتوى ومسئولين من الإخراج والمونتاج.

وأضافت "أماني" أنها فخورة بالإعلامي شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية بأنه من خريجي كلية الإعلام، وتعتز به كثيرا، كما أنه يحكم مشروعات التخرج بكلية الإعلام في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مشيرة إلى أنه يشجع دائمًا الأفلام الوثائقية وأنه يصبح منتج، مؤكدة أن وجود قناة كبيرة وضخمة مثل الوثائقية تستطيع منافسة قناة الجزيرة الوثائقية خطوة تحسب للإعلام المصري، خاصة وأن الريادة بدأت بالانسحاب لدول عربية أخرى مثل السعودية والإمارات، لافتة إلى أن الصناعة المصرية تحتاج إلى قنوات مثل قناة القاهرة الإخبارية والوثائقية المقرر انطلاقها، متمنية أن تستمر هذه القنوات بخطة حثيثة تساعد على تشغيل طلبة إعلام وتستفيد بهم.

وأشارت إلى أن توقيت انطلاق قناة الوثائقية توقيت جيد جدا، ومن الخطوات الهامة التي كان من المفترض انطلاقها منذ فترة، ووجهت رسالة شكر إلى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطالبت بالاهتمام بطلبة كليات الإعلام والاهتمام بهم وتعيينهم والاستفادة بخبرتهم خاصة وأن خريجي كليات الإعلام يعملون عن دراسة وفهم ووعي كبير، وتحديدًا جامعة أكتوبر باعتبارها أول جامعة مصرية بريطانية بمصر، موضحة أن كل طالب بكليتها يحرص على عمل فيلم تسجيلي بمشروع التخرج دون اقتباس أفكار، بالإضافة إلى توفير الجامعة لكل الإمكانيات التي يحتاجها الطالب مع متابعة شديدة ودقيقة للطلاب أثناء عمل الفيلم التسجيلي من تصوير ومونتاج وماكساج وغيره، مؤكدة أن الجامعة إذا اكتشفت أن هناك مشروع مأخوذ فكرته من شخص آخر تعيد اختباراته من جديد، وأن هناك أكثر من 80 فيلمًا تسجيليًا بالجامعة كل عام بحضور الإعلامي شريف سعيد.