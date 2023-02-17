«أجمل كواليس وأحلى مسلسل».. عبير صبرى تشارك جمهورها كواليس «جميلة»

تستكمل الفنانة عبير صبري تصوير مشاهدها في مسلسل "جميلة" الذي تشارك في بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، الذي تشارك فيه بالمارثون الرمضاني 2023، والذي تتعاون فيه للمرة الثانية مع ريهام حجاج بعد نجاحهم في مسلسل "يوتيرن".

كما تجسد النجمة عبير صبري دور نرمين والذي يجمعها العديد من الصراعات مع "جميلة" ريهام حجاج.

ونشرت عبير صبري فيديو عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام من كواليس تصوير المسلسل وكتبت قائلة: "أجمل كواليس وأحسن مسلسل "جميلة" انتظرونا في رمضان إن شاء الله".

مسلسل "جميلة"

يدور العمل في إطار اجتماعي درامي، ليسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى يشهدها المجتمع والأسر المصرية في الفترة الأخيرة.

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي وعبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا في المجتمع.