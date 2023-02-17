الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثتين لسيدة وشاب من ترعة الإبراهيمية بمركزى مغاغة والمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، جثتين من داخل ترعة الإبراهيمية في زمام مركزي المنيا ومغاغة، الأولى لسيدة تبلغ من العمر 50 عاما، مجهولة الاسم والعنوان، ويرجح وجود شبهة جنائية، والثانية لشاب عمره 44 عاما، غرق في المجرى المائي للترعة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتمكن شرطة المسطحات المائية من انتشال جثة "أيمن فخري فراج" 44 عاما، مقيم بمدينة المنيا، من المجرى المائي لترعة الإبراهيمية أمام كوبري المنصورة القديم بحي غرب، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقد رجحت التحريات الأولية تعرض الشاب للغرق.

كما تلقى مأمور مركز شرطة مغاغة بلاغا من عمليات النجدة بانتشال جثة غريق مجهول من ترعة الإبراهيمية أمام كوبري مدينة مغاغة.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي وبمناظرتها بمعرفة مفتش الصحة تبين أنها لسيدة عمرها يبلغ نحو 50 عاما، مجهولة الاسم والعنوان، ورجحت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

الأنقاذ النهري بالمنيا انتشال جثتين من ترعة الابرهمية سيدة مجهولة الهوية بمركز مغاغة شاب بمدينة المنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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