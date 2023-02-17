معتدل نهارًا بارد ليلًا.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، السبت، طقس بارد صباحًا، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.. بارد ليلا على شمال البلاد وجنوب سيناء، شديد البرودة على جنوب البلاد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أنه من المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت، على محافظات ومدن الجمهورية.

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 11

وادي النطرون 19 10

كفرالشيخ 18 11

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 10

دمياط 18 11

بورسعيد 18 10

الإسماعيلية 20 08

السويس 19 08

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 21 06

نخل 17 03

كاترين 14 02

الطور 21 11

طابا 20 10

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 17 10

السلوم 15 08

سيوة 16 04

رأس غارب 22 12

الغردقة 23 12

سفاجا 23 12

مرسى علم 24 12

شلاتين 26 13

حلايب 23 14

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 20 07

بني سويف 20 06

المنيا 21 06

أسيوط 21 07

سوهاج 23 07

قنا 26 08

الأقصر 26 08

أسوان 27 09

الوادي الجديد 23 07

أبوسمبل 25 07

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 30 18

المدينة 24 15

الرياض 18 06

المنامة 20 15

أبوظبي 25 19

الدوحة 23 16

الكويت 18 07

دمشق 12 02-

بيروت 15 09

عمان 13 03

القدس 13 03

غزة 16 09

بغداد 16 02

مسقط 28 21

صنعاء 27 06

الخرطوم 29 15

طرابلس 17 10

تونس 18 07

الجزائر 16 07

الرباط 21 09

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم..

العظمى الصغرى

أنقرة 07 04-

إسطنبول 12 07

إسلام آباد 29 12

نيودلهي 29 15

جاكرتا 29 24

بكين 06 02-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 11 02

أثينا 15 06

روما 16 04

باريس 16 10

مدريد 17 01-

برلين 12 06

لندن 15 09

مونتريال 05- 14-

موسكو 05- 09-

نيويورك 16 03-

واشنطن 17 02-

نواكشوط 32 18

أديس أبابا 26 08