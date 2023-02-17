الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة بكفر الزيات

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

نظمت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 36 كشافًا وتركيب 8 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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