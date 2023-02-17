«المصريين الأحرار» يشارك فى برنامج الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى بالسويس

شارك عدد من قيادات حزب المصريين الأحرار بالسويس، اليوم الجمعة، في فعاليات الدورة التدريبية لبرنامج “الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي” لأكاديمية ناصر العسكرية العليا .

واستمر تنفيذ البرنامج لـ4 أيام، واستضافته نقابة المهندسين بالسويس.

شارك في فعاليات البرنامج قيادات حزب المصريين الأحرار بالسويس كل من "عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، سماح مهدى أمينة المرأة، أشرف توفيق أمين أمانة الجناين، على السيد مسؤول لجنة حقوق الإنسان، محمود حسن أمين ذوى الهمم، عادل الزهيرى عضو هيئة المكتب، نرمين أبوالعلا مساعد أمينة المرأة بالسويس ورانيا حمدى أمينة المرأة بقسم السويس وكاميليا فؤاد مساعد أمينة المرأة بقسم السويس، دعاء تهامى مساعد رئيس لجنة حقوق الإنسان، يحيى سعد مساعد أمين قسم السويس، جوزيف عبدالله أمين التدريب والتثقيف بقسم السويس، مايكل عادل أمين الاتصال الحزبى بقسم السويس، عبدالرحمن الششتاوى مساعد مسؤول لجنة حقوق الإنسان، استير كمال رئيس لجنة الطفولة بالحزب بالسويس".

وتناول اليوم الأول من الدورة محاضرة بعنوان "الأمن القومي" ألقاها اللواء أركان حرب محمد حسنى، وحاضر باليوم الثانى اللواء أركان حرب هشام السماحى محاضرة بعنوان "استراتيجيات الأمن القومى"، كما حاضر فى الدورة اللواء أركان حرب أسامة الجمال.

من جانبه قدم عادل فاضل أمين الحزب بالسويس وعضو الهيئة العليا،الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على قراره بمشاركة القيادات التنفيذية والمجتمعية في هذه البرامج الهامة والتحرك بها إلى محافظات مصر للتيسير عليهم بالحضور لتعم الفائدة على جميع القيادات والمجتمع والوطن.

كما تقدم بالشكر لأكاديمية ناصر العسكرية العليا ولجميع اللواءات المحاضرين والقائمين على التدريب ولفريق عمل المجلس الوطني للتدريب والتعليم من منسقين وفنيين من يساهمون في إخراج التدريب بمظهر يليق بالسويس ومصرنا الغالية.