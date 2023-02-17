الطريقة الجازولية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

تحتفل، اليوم الجمعة، الطريقة الجازولية بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك فى حضور حشد من مريديها وأتباعها، الذين يتوافدون من كل أنحاء مصر للمشاركة فى الفعاليات الدينية الكبرى، وتنظم "الجازولية" احتفالها بذكرى الإسراء والمعراج فى مقرها بصلاح سالم، وذلك بحضور شيخها الدكتور سالم الجازولى وعدد من نواب ومقدمى الطريقة.

وقال الشيخ سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية بمصر، إن الاحتفالات والفعاليات التى تنظمها الطريقة اليوم بمقرها بصلاح سالم، هى عادة سنوية مباركة، حيث إن ذكرى الإسراء والمعراج لها قدسية عند أهل التصوف فهى مناسبة أسرى فيها المولى سبحانه وتعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل التصوف يحيون ويحتفلون بكافة المناسبات الدينية التى تظهر وتبين الدور الوجه الجميل لديننا الحنيف.

وتابع "الجازولى" فى تصريحات له: أن عددا كبيرا من المريدين سيشارك فى فعاليات الإسراء والمعراج الذى تنظمها الطريقة، اليوم الجمعة، بمقرها بصلاح سالم، حيث سيلقى المشاركون مجموعة من الكلمات وستنشد الفرقة الجازولية عددا من القصائد.