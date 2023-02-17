انطلاق المقابلات الشخصية للانضمام لتحالف العمل الأهلى التنموى

انطلقت اليوم المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكيان شباب مصر بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ الذي أشار إلى أهمية التطوع ومن منطلق "التطوع مسئولية وطنية"، والسعى إلى تدريب القدرة الشبابية، والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي، وتأهيلهم للمشاركة في العمل العام.

وشهد اليوم توافد عدد كبير من المتقدمين، بكافة نقاط التمركز للمقابلات، والتي حققت الانتشار الجغرافي بالجمهورية، من أجل الوصول إلى كافة الراغبين في الانضمام للتحالف والكيان، باختلاف شخصياتهم وقدراتهم، وتنوع خبراتهم العملية والعلمية.

وحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكيان شباب مصر، على تدعيم عملية اختيار المتقدمين للكيان، من خلال دعوتهم لتقديم أوراق عمل في أحد الموضوعات الآتية: (حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية - مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية - إعلام الجيل الخامس وسبل التأثير على بناء الشخصية المصرية - تطور العمل التطوعي ودوره في مواجهة الأزمات والكوارث- الشباب المصري خارطة عمل ما بعد التمكين)، وذلك لضمان اختيار أفضل المتقدمين، لوضع بصمتهم في العمل التطوعي.

المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي