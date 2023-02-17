الجمعة 17 فبراير 2023
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سياسي

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال رئيس الشيوخ في برقيته: «فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. تحية طيبة وبعد، يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وشرّف فيها المولى عز وجل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرج به للسماوات العلا ليريه من آياته الكبرى، في رحلة ربانية دلت لنا على حب الخالق جل شأنه لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم، ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن يوفق فخامتكم ويسدد خطاكم وأن يعم الخير والرخاء والنماء على مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه الذكرى أعواما مديدة على فخامتكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم».

كان قد تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا المولى-عز وجل- أن يعيد تلك المناسبة العطرة على الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وأكد شيخ الأزهر أن رحلة "الإسراء والمعراج" منحة ربانية، ورسالة سماوية، ومعجزة خارقة لنواميس الطبيعة، جاءت تثبيتا وتكريما لسيد البشر، ستظل شاهدة على عظم مكانته صلى الله عليه وسلم عند خالقه-عز وجل-، فمكّن له في الأرض، ورفع قدره في السماء، وجعله للأنبياء إماما، وأراه ملكوت السماوات والأرض، وجعله في مكانة لم يصل إليها مخلوق غيره.

ودعا الأزهر الشريف جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض لاستلهام العبر والدروس الفياضة من نبع تلك المعجزة الربانية، التي أكدت أن العبودية لله مقام رفيع وشرف عظيم، وأن الحياة بدونها تيه وذل ومهانة، وأن المحن لا بد أن تقود إلى مٌصرّف الأكوان ليصرفها ويدفعها، وأن المسجد الأقصى وما حوله أرض مباركة، على المسلمين أن يتمسكوا بها ويصونوها ويحفظوها من كيد الجائرين المعتدين، وأن التهديد للمسجد الأقصى وأهله، إنما هو تهديد للمسجد الحرام وأهله.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى الإسراء والمعراج رئيس الجمهورية

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