«تموين الإسكندرية» تشن حملات مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة التموين، حملات مكبرة بالإدارات الفرعية، تشديدًا على الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، تحت إشراف جمال عمار، وكيل المديرية.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد مشرف إدارة الرقابة بالمديرية، وفريق العمل التابع له بحملات أسفرت عن تحرير 33 محضرا منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة.

وشنت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، حملات أسفرت عن تحرير 50 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 19 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز شامي مخالف، ومحضر لبقال تموين، مخالف، و45 محضر عدم حمل شهادات صحية، و28 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر حيازة سجائر مجهولة المصدر وتحريز 120 علبة سجائر متنوعة، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، ومحضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف، بحملات فى نطاق الإدارة، تم تحرير خلالها 15 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

فيما شنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، حملات أسفرت عن تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر استيلاء على المال العام لمخابز بلدية، ومحاضر لمخابز سياحية مخالفة، ومحضرا لمجمع استهلاكى مخالف، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، و15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبدالله عثمان، بحملات فى نطاق الإدارة، تضمنت تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 13 محضرا لبقالين تموين مخالفين، وتحرير محضر حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 15 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، و6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.



ونفذت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى حملات فى نطاق الإدارة حررت خلالها 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر غش تجارى لمصنع مواتير، 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقام المركز التمويني الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 18 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.