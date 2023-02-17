الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط شاب من القطار يتسبب فى بتر قدمه بالدقهلية

جريدة الدستور

شهدت محطة قطار الرياض التابعة لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية إصابة طالب في العقد الثاني من عمره، ويعمل بائع حلوى داخل القطار، وذلك في أثناء خروج القطار من المحطة مباشرة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود، إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بتلقي بلاغ من إدارة المستشفيات بوصول يوسف مصطفى إبراهيم سليم، 16 عاماً، طالب بالصف الأول التجاري، مقيم مدينة المطرية، ويعمل بائع حلوى مترجلا.

وتبين أنه أثناء وجوده في القطار القادم من محطة المنصورة، متجها نحو مدينة المطرية، سقط في محطة الرياض بعد خروج القطار من المحطة، واصطدمت قدمه اليسرى بعجلات القطار.

تم نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي وتبين إصابته بجرح عميق وكسر في عظام القدم اليسرى، وجار تحويله إلى المستشفى الدولي بالمنصورة قسم الأوعية الدموية لبتر قدمه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محطة قطار الرياض منية النصر الدقهلية بائع حلوي

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