الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الفيروس القاتل.. هل يتحول «ماربورج» إلى وباء عالمى؟

ماربورج
ماربورج

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، تفاصيل الفيروس القاتل "ماربورج"، مؤكدًا أنه من سلالة فيروس «الإيبولا» الذي عرفه العالم منذ عام 1967.

وأضاف عودة، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى: «آخر 20 سنة شهدت أكثر من 500 متحور لفيروسات تظهر لفترة قصيرة، لكن ماربورج جرى اكتشافه عقب جائحة كورونا، لذلك فإن هناك اهتمامًا كبيرًا به»، مؤكدًا أن أسوأ ما في الأمر أن الاكتشافات من ذلك النوع تصيب المواطنين بالهلع والذعر.

وبشأن إمكانية حدوث وباء جديد مع "ماربورج"، تابع: «في ظل هذه الإحصاءات القليلة، حيث توفي 9 أشخاص وأكثر من 16 مصابًا، صعب يتحول الأمر إلى وباء عالمي جديد»، لافتًا إلى أن كل المعلومات متاحة عن فيروس الإيبولا، وهو ما يسهل من مهمة التعامل مع متحور ماربورج.

وعن أعراضه واصل: "خطورة هذا المتحور تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم مع نزيف دم، وهناك أعراض أخرى مثل وجع العضلات وآلام المفاصل والتسبب في أعراض مرضية للجهاز الهضمي". 

وأوضح رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: "ماربورج ظهر في إفريقيا، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، وبخاصة الخفافيش، ومن الحيوان للحيوان، ومن الإنسان إلى الإنسان، وبخاصة عندما يكون هناك شخص عنده جرح مفتوح فتنتقل إليه الإصابة عن طريق الاحتكاك المباشر". 

وأكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: "لا علاج لهذا الفيروس حتى الآن، سواء بالدواء أو اللقاحات، لذا فإن الشخص المصاب ملزم بتناول كميات كبيرة من المياه، وهناك طريقة أخرى للتعامل مع المصابين وهي الأكسجين، وعند استمرار المرض وتحديدا بعد 4 أيام تصبح هناك أعراض أغلبها في الجهاز الهضمي، مثل فقدان الشهية وإسهال قوي، وبالتالي يصعب على المريض الوقوف بسبب شدة التعب".

الفيروس القاتل ماربورج وباء عالمي جديد فيروس الإيبولا متحور ماربورج

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

«الزراعة»: نتلق شكاوى المزارعين والمواطنين على الخط الساخن للرد عليها وحلها

«رياضة بني سويف» تفوز بالمركز الأول في الكرة الطائرة على مستوى الجمهورية

تنفيذ حملة لحماية محصول القمح من القوارض ومنعها من مهاجمة المحاصيل بأسيوط

القبض على 334 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة في المحافظات

محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

«نائب دون برلمان».. أهالي شطورة بسوهاج يودعون الشاب الشهم «عمر الكودي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بحركة فتح لـ«الدستور»: قرار سحب الجنسية أعلى درجات العنصرية للاحتلال

فلسطين: وقف عقوبات «بن غفير» الجماعية فى القدس مفتاح تحقيق التهدئة

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟