تنفيذ حملة لحماية محصول القمح من القوارض ومنعها من مهاجمة المحاصيل بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه سيتم تنفيذ حملة قومية لمكافحة القوارض "حملة حزام القمح" موسم 2023، بدءًا من 26 فبراير وتستمر حتى 9 مارس 2023 ، وذلك من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض ويأتي ذلك فى ظل الاهتمام الذي توليه الدولة متمثلة في وزارة الزراعة لحماية المحاصيل وتقليل الخسائر التي تسببها في الزراعات على مدار العام.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

- التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لتسهيل تنفيذ أعمال الحملة



جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لتسهيل تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض، والحفاظ على محصول القمح فضلًا عن توعية المزارعين من أجل تنفيذ حملة مكافحة القوارض بكفاءة حتى نستفيد منها بشكل كبير في حماية القمح وهو المحصول الاستراتيجي الأول لمصر.

كما طالب المحافظ بضرورة تكثيف برامج التوعية الإرشادية لتبصير المزارعين بأهم الأصناف وحزمة التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول بداية من إعداد الأرض للزراعة مرورًا بكافة العمليات الزراعية المختلفة حتى النضج والحصاد، والمرور الدوري على زراعات القمح للوقوف على مدى تطبيق المزارعين للتوصيات الفنية وتسهيل أى عقبات تواجههم، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض، مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه سوف يتم خلال الحملة مقاومة القوارض على حواف الترع والجسور والمصارف وحول زراعات القمح لمنعها من مهاجمة المحصول والعمل على تقليل أعدادها على مدار العام.

وأضاف تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية بسبب قدرتها على التكاثر السريع، لافتًا إلى أن المديرية تقوم بحملات لمكافحة الفئران عقب حصاد المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى عمليات الصيانة المستمرة للمحاصيل القائمة بالمبيدات المتوفرة بهدف رفع المعاناة عن المزارعين وتقليل الخسائر التى تسببها الفئران في المحاصيل.