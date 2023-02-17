«البيئة» و«جنوب سيناء» توقعان وثيقة خطة الأنشطة البحرية بالمحافظة

وقعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، لحماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوثيقة تعد أول نموذج مصري فريد لتنظيم الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ وإنجازا لتنظيم عمليات الغوص والسباحة والاسنرولكينج وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل مكان، مضيفة أن عدم تنظيم تلك الأنشطة بالمحمية والمدينة يؤثر على السائحين والقادمين لتلك المحمية والحياة البحرية بها، مشددة على أن هذه المحمية أساس الثروة الطبيعية لهذه المدينة.

وقالت الوزيرة إن تعدد الكيانات التي يتعلق عملها أو استثماراتها بالموارد الطبيعية البحرية، قد استوجب معه العمل على توحيد كافة الجهات وتكامل جهودهم نحو حماية البيئة البحرية والعمل على استدامة استخدامها بما يحقق التوازن بين الاحتياجات التنموية والاستثمارية وحماية هذه الموارد الطبيعية ذات البُعد البيئي والاقتصادي القومي.

وأضافت أن خطة إدارة الأنشطة البحرية شملت إجراء المسوحات الأحيائية والبيئية لتقييم حالة مواقع الأنشطة البحرية، نتجت عنها مجموعة من خرائط الحساسية البيئية، بالإضافة إلى دراسة الطاقة الاستيعابية وأنماط التأثيرات الترفيهية على مواقع الغوص بجنوب سيناء لحماية وصون الموارد الطبيعية البحرية وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام لها وبما يتناسب مع قيمتها البيئية والاقتصادية علاوة على تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكل الأطراف المستخدمة للموارد من خلال تقديم القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية المناسبة لإدارة الأنشطة البحرية وتدارك العشوائية في استخدام مواقع الأنشطة البحرية بما يتناسب مع قيمة الموارد الطبيعية وحساسيتها ويعزز استعادة سمات جودة المنتج السياحي.

وأوضحت فؤاد أنه من خلال خطة الأنشطة البحرية تم وضع الضوابط لممارسة الوحدات البحرية المرخصة للعمل بالمدينة للأنشطة الترفيهية برأس محمد وشرم الشيخ وإجراءات تنفيذ الرحلات البحرية، إضافة إلى وضع منظومة لإدارة مخلفات الوحدات البحرية من المخلفات الصلبة والمخلفات الصحية السائلة ومخلفات الوقود.

وتابعت وزيرة البيئة أنه جرى تصنيف الأنشطة البحرية الترفيهية وفق خطة الإدارة البيئية إلى غوص متقدم وغوص مبتدئين مؤهلين وتدريب غوص كذلك غوص ابتدائي (إنترو) وسنوركلينج وجلاس بوت، بالإضافة إلى ألعاب مائية بلنش سريع - مجرورة على سطح الماء وألعاب مائية بلنش سریع - باراسیلینج علاوة على ألعاب مائية شاطئية بدون آلة.

وأشارت إلى أن الخطة شملت أيضا تحديد التعليمات التنظيمية والجهات المختصة وبرامج خاصة بالإعلام والتوعية والتدريب كذلك برنامج تركيب وصيانة الشمندورات، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية اللازمة.

ونوهت فؤاد بأن التصديق على تلك الوثيقة وإقرارها هي نتاج عمل ١٢ جهة تحت قيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والتعاون الوثيق بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء على مدار ٣ سنوات، مشيرة إلى تقديم وزارة البيئة الدعم الفني للمحافظة للخروج بتلك الخريطة.

وقالت الوزيرة: "إننا نعمل على ذلك لصون الثروات البحرية للأجيال القادمة والمحافظة عليها"، لافتة إلى أنه سيتم وضع خريطة تشمل كل الأنشطة البحرية بمدينة شرم الشيخ بمختلف اللغات العربية والإنجليزية والروسية لمعرفة السائح للتعليمات وما يمكن استخدامه.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لجهوده من أجل العمل على تطبيق هذه الخطة قبل توقيعها والتنسيق بين جميع الجهات وكافة الأطراف لإقرارها وتحديد الأدوار والمسئوليات، ووجود تلك الخريطة كأول نموذج مصري لتنظيم الأنشطة البحرية من أجل حماية ثرواتنا الطبيعية والتي تزخر بها محافظة جنوب سيناء.