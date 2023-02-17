الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط وكر سلاح وهيروين فى الخليفة

ضبط سلاح
ضبط سلاح

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط كمية من الهيروين المخدر وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار بمنطقة الخليفة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص مُتخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من الهيروين المخدر– عدد 3 فرد خرطوش–عدد من الطلقات لذات العيار– 2 هاتف محمول- مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجاروالمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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