روسيا تعلق على دعم واشنطن الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية بالقرم

علقت روسيا، اليوم، على التصريحات الأمريكية حول دعم الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.

وأعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عن أن تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، فيكتوريا نولاند، بشأن دعم بلادها الضربات الأوكرانية ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم، تعتبر اعترافا واضحا بتورط واشنطن في الصراع.

وأوضحت السفارة الروسية أن الأمر لا يقتصر في واشنطن على التصريحات فقط، ولكن على اتخاذ إجراءات ملموسة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة قد تشرف على تدريب القوات الأوكرانية، وتزود كييف بنشاط بالأنظمة الحديثة التي تستخدم لقصف المناطق الروسية.

وأكدت السفارة الروسية أن تحريض القوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم بمثابة التحريض على مهاجمة موسكو أو فلاديفوستوك.