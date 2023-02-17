الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تلغي شرط فحص «كوفيد» المسبق للمسافرين الآتين من الصين

فحص كوفيد
فحص كوفيد

ألغت فرنسا الخميس شرط حيازة المسافرين الآتين من الصين نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 لا تزيد مدّته عن 48 ساعة، وهو إجراء فرضته في مطلع يناير إثر تفشّي الإصابات بفيروس كورونا في العملاق الآسيوي.

وقالت السفارة الفرنسية في بكين في بيان نشرته وسائل الإعلام الصينية مساء الخميس إنّه "اعتباراً من 16 فبراير، لم يعد يُطلب من الركّاب المسافرين من الصين إلى فرنسا إبراز نتيجة سلبية لاختبار بي سي آر لا تزيد مدّته عن 48 ساعة، ولا كذلك تعبئة استمارة صحية" متعلّقة بكوفيد-19.

وأضاف البيان أنّ باريس قرّرت أيضاً إلغاء فحوصات كوفيد-19 التي كانت السلطات تجريها في المطارات الفرنسية على بعض الركاب الآتين من الصين في عيّنات كان يتمّ اختيارها عشوائياً.

لكنّ البيان شدّد على أنّ شرط وضع كمامة على متن الطائرات المتّجهة من الصين إلى فرنسا يبقى سارياً.
وفي مطلع يناير الماضي فرضت باريس هذه الإجراءات على المسافرين الآتين من الصين الذين تبلغ أعمارهم 11 عاماً فما فوق. ولجأت السلطات الفرنسية إلى تلك القيود لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بكوفيد في الصين بعدما تخلّى العملاق الآسيوي عن سياسة صفر كوفيد.

وفي الأسابيع الأخيرة خفّفت دول عدّة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، القيود التي فرضتها على المسافرين الآتين من الصين.

فرنسا الصين كوفيد-19 كورونا فيروس كورونا

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