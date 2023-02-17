الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النفط يتراجع إثر مخاوف من تأثير رفع الفائدة على توقعات الطلب

النفط
النفط

 تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة متجهة لتكبد خسائر أسبوعية، إذ أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية لزيادة القلق حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم، مما قد يؤثر على طلب الوقود حتى مع نمو مخزونات الخام.

وبحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 84.65 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة أيضا، إلى 78.03 دولار. ويتجه الخامان لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة.
وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة في يناير ، بعد انخفاضه 0.2 بالمئة في ديسمبر. 

وفي غضون ذلك، تراجعت طلبات الحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع إلى 194 ألفا، مقابل توقع 200 ألف طلب في استطلاع أجرته رويترز.

- البيانات الأمريكية القوية عززت المخاوف إزاء رفع أسعار الفائدة 


وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة فوجيتومي سكيوريتيز "عززت البيانات الأمريكية القوية المخاوف إزاء رفع أسعار الفائدة وأدت لزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما ضغط على
أسعار النفط والسلع الأخرى، مضيفا أن زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة فاقمت الضغوط".

وأفادت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع.

وقال سايتو "مع ذلك، كانت الخسارة محدودة إذ يتوقع المستثمرون تعافي الطلب على الوقود في الصين".

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، لكن القيود التي تفرضها دول أوبك+، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ("وبك" وحلفاء، على الإنتاج قد يعني حدوث عجز في المعروض في النصف الثاني من العام.
فينم  قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن اتفاق أوبك+ الحالي على خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا سيبقى حتى نهاية العام، مضيفا أنه لا يزال حذرا بشأن الطلب الصيني.

اسعار النفط البيانات الاقتصادية مجلس الاحتياطي الاتحادي كبح التضخم مخزونات الخام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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