الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمقرها بمصر الجديدة

اندريه زكي
اندريه زكي

تجري رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة انتخابات رئيس الطائفة ونائبه، بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ومن المقرر عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الانتخابات، في تمام الساعة الرابعة عصرًا اليوم بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر في منطقة مصر الجديدة.

والطائفة الإنجيلية نشأت فى مصر منذ نحو 200 عام، قامت خلالها ببناء نحو 1500 كنيسة وبيت للخدمة، وبعد صدور القانون تقدمت الطائفة الإنجيلية بطلب لتقنين أوضاعها، من خلال الحصول على ترخيص 970 كنيسة و100 بيت مؤتمرات وخلوة، تمت الموافقة على تقنين 432 منها حتى هذه اللحظة، وهذا يؤكد فاعلية القانون وأهميته.

- رؤساء الطائفة الإنجيلية السابقين:

· القس جرجس برسوم انتهت فترة الرئاسة في 1902

· القس أخنوخ فانوس ‪1902 - 1911‬

· القس أليكسان ابسخرون 1911 – 1949

· القس ألفريد جندي 1950 – 1956

· القس إبراهيم سعيد ‪1957 - 1970‬

· القس إلياس مقار من ‪1970 - 1980‬

· القس صمويل حبيب من 1980 – 1997

· القس صفوت البياضي 1997  - 2015

· الدكتور  القس أندريه زكي إسطفانوس 2015 – حتى الأن

 

اجتماعات 1500 كنيسة وبيت للخدمة أعضاء المجلس الإنجيلي العام الاحترام المتبادل الاستحقاقات الاجتماعية الدكتور القس اندريه زكي الدراسات اللاهوتية الدكتور القس أندريه

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