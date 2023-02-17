تأهل 10 متسابقين من فئة التقديم التلفزيونى لمرحلة نصف النهائيات ببرنامج الدوم
اختارت لجنة "التقديم التلفزيوني"، ببرنامج "الدوم"، والمكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن، اختيار 10 متسابقين للتأهل لمرحلة نصف نهائيات البرنامج.
بهيرة وليد
بيشوي دانيال
سارة سامي
انجي عهدي
كريم الخولي
محمد البحراوي
سارة مجدي
أحمد عيد
روان علي
ايهاب محي الدين
تفاصيل البرنامج
برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.