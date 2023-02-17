الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تأهل 10 متسابقين من فئة التقديم التلفزيونى لمرحلة نصف النهائيات ببرنامج الدوم

متسابقون فئة التقديم
متسابقون فئة التقديم

اختارت لجنة "التقديم التلفزيوني"، ببرنامج "الدوم"، والمكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن، اختيار 10 متسابقين للتأهل لمرحلة نصف نهائيات البرنامج.

بهيرة وليد 

بهيرة وليد

بيشوي دانيال

بيشوي داينال

سارة سامي

سارة سامي

انجي عهدي

إنجي عهدي

كريم الخولي

كريم الخولي

محمد البحراوي

محمد البحرواي

سارة مجدي

سارة مجدي

أحمد عيد

روان علي 

روان علي

ايهاب محي الدين

إيهاب محي الدين

تفاصيل البرنامج

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

التقديم التلفزيوني الدوم نصف نهائيات البرنامج لجنة

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