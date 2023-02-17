إصابة 4 أشخاص فى إنهيار منزل مكون من طابقين بالقليوبية

أصيب أربعة أشخاص فى انهيار جزئى فى منزل مكون من طابقين بمنطقة أكياد دجوى التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا من الأهالى بانهيار منزل مكون من طابقين بمنطقة أكياد دجوى ووقوع مصابين من جراء الجزء المنهار .

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد سعيد مرسى مفتش مباحث شمال القليوبية وتبين أن المنزل ملك على ، س ، ب 54 سنة وتم الدفع ب 5 سيارات إسعاف لنقل الحالات المصابة داخل المنزل .

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم أحمد ، س ، ب 53 سنة و صباح ، ع ، ع 45 سنة و فاطمة ، أ ، س 12 سنة و منى ،أ ، س 15 سنة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .