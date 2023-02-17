الجمعة 17 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى إنهيار منزل مكون من طابقين بالقليوبية

إنهيار منزل
إنهيار منزل

 أصيب أربعة أشخاص فى انهيار جزئى فى منزل مكون من طابقين بمنطقة أكياد دجوى التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا من الأهالى بانهيار منزل مكون من طابقين بمنطقة أكياد دجوى ووقوع مصابين من جراء الجزء المنهار .

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد سعيد مرسى مفتش مباحث شمال القليوبية وتبين أن المنزل ملك على ، س ، ب 54 سنة وتم الدفع ب 5 سيارات إسعاف لنقل الحالات المصابة داخل المنزل .

 

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم أحمد ، س ، ب 53 سنة و صباح ، ع ، ع 45 سنة و فاطمة ، أ ، س 12 سنة و منى ،أ ، س 15 سنة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

شرطة طوخ سيارات إسعاف مديرية أمن القليوبية انهيار منزل حادث انهيار جزئى بمنزل محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

طائرات حربية روسية تحلق بالقرب من أجواء ألاسكا للمرة الثانية خلال يومين

مصطفى محمد يصنع هدفًا فى تعادل نانت مع يوفنتوس بالدورى الأوروبى

«الدوم» يقدم رحلة كفاح الإعلامية سناء منصور

إصابة 4 أشخاص فى إنهيار منزل مكون من طابقين بالقليوبية

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

توقعات حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 لمواليد الأبراج النارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو