مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل المهرجان المصرى الإماراتى للهجن

شهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء وعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مساء الخميس، فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد بمدينة شرم الشيخ للإعلان عن تفاصيل المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، والمقرر انطلاقه شهر مارس المقبل تحت رعاية الرئيس السيسى.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تقدم كل الدعم للمهرجان، مشيرا إلي جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في هذا الشأن وتقديم الرعاية البيطرية على الوجه الأكمل للإبل المشاركة في المهرجان من لحظة وصولها شرم الشيخ حتى مغادرتها لضمان عودتها وهي في كامل لياقتها بعد المشاركة في السباقات، مؤكدا توافر كافة التجهيزات الحديثة والكوادر الفنية المتخصصة القادرة علي إنجاز المهام الموكله لها بكفاءة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، مشيرًا إلى المستشفى البيطري الذي أنشأته وزارة الزراعة لهذا الشأن في مضمار شرم الشيخ الدولى لسباقات الهجن.

"القصير" أعرب عن تفاؤله وثقته بنجاح المهرجان وخروجه في صورة تليق بتاريخ مصر وخبرات أبنائها وجهودهم المخلصة كما أشاد بالتعاون المثمر بين الوزارات والمؤسسات المشتركة فى تنظيم المهرجان وثمن جهود محافظة جنوب سيناء، وحرصها على استمرار تنظيم المهرجان في موعده حيث أصبح حدثا رياضيا مهما.

وخلال المؤتمر الصحفى تم عرض الأشواط التى سيتضمنها المهرجان والجوائز المقدمة للفائزين، والفعاليات المصاحبة له، ومن المقرر أن يتم تنظيمه من خلال الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون بين مجموعة من الوزارات المعنية منها وزارات "الشباب والرياضة، الثقافة، الزراعة، التضامن الاجتماعى، البيئة"، وبالشراكة مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.