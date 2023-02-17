استمرار أعمال لجنة حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح فى إطسا بالفيوم

صرح خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، بقيام اللجنة المشكلة لحصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح بتنفيذ أعمالها لليوم الثاني على التوالي في الوحدة المحلية بالغرق بقيادة محمد شعبان مساعد رئيس المركز نائبا عن رئيس المركز وأعضاء اللجنة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إطسا، أنه بدأت اللجنة عملها بالمرور على مقر الجمعية الزراعية بالغرق بحرى لمراجعة كشوف الحصر للمساحات المنزرعة بمحصول القمح لعام 2022 / 2023 مع بيان الحيازات بذات الجمعية.

وأسفرت على أن إجمالي المساحة زمام الجمعية الزراعية بالغرق تبلغ ٤٤٩١ فدان منزرع منها بمحصول القمح مساحة ٢٥٦٢ فدان وبلغ عدد الحائزين الزراعيين محصول قمح ٢١٤٥ مزارع، وتوجهت بعد ذلك اللجنه للمعاينة على الطبيعة والتأكد من المساحات الفعلية المنزرعة بمحصول القمح.

لجنة حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح

لجنة حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح