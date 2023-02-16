الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية سيساهم في خفض الأسعار

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

قال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات سيساهم في تقليل الأعباء على مربي الدواجن و بالتالي خفض تكلفة الإنتاج وهو ما سيظهر أثره في تخفيض أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الدواجن ارتفعت في ظل أزمة ارتفاع أسعار الاعلاف وتخفيض الضريبة العقارية على مزارع الدواجن سيدعم صغار المربين ويشجع على الاستثمار في هذا المجال وبالتالي زيادة المعروض وتقليل الأسعار.

أشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"الدستور"، إلى أهمية أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق وبورصة الدواجن وذلك لمنع التجار من التلاعب بالأسعار وضبط سوق اللحوم البيضاء في ظل الارتفاعات الجنونية في أسعارها.

وأكد شمس الدين أن الحكومة قامت بإجراءات كثيرة لخفض الأسعار منها تخصيص مبالغ كبيرة للإفراج الجمركي عن الأعلاف  التى ارتفعت أسعارها ليصل سعر الطن ٢٠ ألف جنيها، داعيًا الحكومة للعمل على الاستمرار في الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج بشكل عام لدعم القطاع الانتاجي والصناعي وذلك لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

ارتفاع أسعار الأعلاف اسعار الدواجن الإدارة المحلية بمجلس النواب التموين والتجارة الداخلية الج السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية الضريبة العقارية النائب السيد شمس الدين إنتاج الدواجن

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