محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج بالمسجد العباسى

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس عقب صلاة العشاء، احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج بالمسجد العباسي، بحضور اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية.

حضر الاحتفالية 65 متسابقا من ٤١ دولة مشاركة بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة وتحمل اسم الشيخ المبتهل "نصر الدين طوبار"

وتضمنت الاحتفالية: تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات ممثلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، التي تؤكد على القدرة الإلهية في الإسراء والمعراج، والدروس المستفادة منها في الحياة المعاصرة.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

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