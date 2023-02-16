الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«صنايعية مصر».. حفيد حمزة الشبراويشي يروي ذكرياته مع جده وسر رفضه الباشوية

حمزة الشبراويشي والملك
حمزة الشبراويشي والملك فاروق

استعاد عزت صبيح، حفيد حمزة الشبراويشي، ذكرياته مع جده، وقال إنه  كان يمتلك حديقة منزل كبيرة تصل مساحتها لفدان، وكان يهتم بنفسه بزراعة الليمون الذي يستخدمه في صناعة كولونيا "3 خمسات”، والجزء الآخر منها كان يزرعه زراعة عادية.

رفض البشوية

وأضاف  خلال لقائه ببرنامج "صنايعية مصر"، مع الكاتب عمر طاهر، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن جده كان يحصد سنويًا جائزة أفضل حديقة منزل في العاصمة من الملك فاروق، مشيرًا إلى أن جده كان يستيقظ في السادسة ويتناول الإفطار في السادسة والنصف بحديقة منزله، وعندما عرض عليه البشوية رفضها لأنها لن تضيف له، وفضل استثمار الأموال التي تدفع لها في التجارة.

وأوضح أن جده كان يمتلك ذكاءً مفرطًا، وبعدما أقام مصنعه عمل على توظيف أهل قريته فيه وكان يودهم ويزورهم، كما أنه كان كريمًا مع عائلته ويجمع أسرته كاملة للاحتفال بالأعياد معه ويقوم بتوزيع العيدية عليهم.

صنايعية مصر حفيد حمزة الشبراويشي رفض البشوية ذكرياته كولونيا

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