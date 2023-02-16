الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جورج وسوف يستقبل أول حفيدة له بالتزامن مع أربعين نجله وديع

جورج وسوف
جورج وسوف

استقبل الفنان السوري جورج وسوف، حفيدته الأولى من نجله جورج جونيور، ونشر أول صورة له عبر خاصية الاستوري بصفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، وذلك بالتزامن مع ذكرى أربعين نجله وديع.

وظهر جورج وسوف، في الصورة وهو يحمل حفيدته الأول وعلق على الصورة قائلًا: "ويبقى في الحياة فسحات من الأمل آميا وسوف".

وكان الفنان جورج وسوف قد أحيا ذكرى أربعين نجله وديع، مساء أمس وطرح أغنية "نص عمري"، والتي أهداها إلى روح ابنه الذي رحل عن عالمنا في يناير الماضي، بعد خضوعه لعملية تكميم في المعدة.

دفن جثمان نجل جورج وسوف بسوريا

وكان جثمان وديع وسوف، قد تم نقله من بيروت إلى بلدة كفرون السورية، وأقيمت صلاة الجنازة عليه للمرة الثانية داخل كنيسة مار إلياس، ودفن الجثمان في مقابر العائلة هناك، وسط حضور كبير لجمهور جورج وسوف.

ورغم مرور 40 يومًا على وفاة وديع، إلا أن الفنان جورج وسوف لم يخرج من أحزانه حتى الآن وكان قد أجل نشاط الفني لفترة حتى يتجاوز أحزانه.

جورج وسوف
جورج وسوف حفيدته الأولى ذكرى أربعين نجله أغنية نص عمري جثمان نجل جورج سوريا

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