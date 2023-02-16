الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسل القاهرة الإخبارية يكشف آخر تطورات إشعال نيران واقتحام بنوك من المحتجين في لبنان

إشعال نيران واقتحام
إشعال نيران واقتحام بنوك من المحتجين في لبنان

كشف مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أحمد سنجاب، آخر تطورات إشعال نيران واقتحام بنوك من المحتجين في لبنان، قائلاً: "لم تصدر حتى الآن تطمئن المواطنين اللبنانيين". 

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية خلال مداخلة عبر سكايب، أنه يوجد انهيار متتالي لقيمة العملة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية والتي على أساسها يتم تسعير جميع السلع والخدمات في لبنان.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أنه لم يكن هناك طمأنة بل يوجد مزيد من القلق خاصة أن الاجتماعات التي عقدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم تسفر عن إجراءات واضحة، خاصة وأن من بينها اجتماعاً مهمة حضره وزير المالية ووزير الاقتصاد  وحاكم مصرف لبنان.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن كان من المرتقب أن تصدر بعد هذه الاجتماعات قرارات تهدئة سوق الصرف وتحاول ضبطه، لكن استمر الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية، حتى وصلت إلى معدلات قياسية لا يمكن قياسها على مدار الساعة لأن الانهيار يحدث ما بين ساعة والأخرى وليس بين يوم والآخر.

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