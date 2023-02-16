ضبط خادمة سرقت ذهب من فيلا بالبساتين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بتضررها من (سيدة "تحمل جنسية أجنبية" تعمل طرف المبلغة) لقيامها بسرقة (مصوغات - ملابس – مبالغ مالية عملات (محلية وأجنبية) بأسلوب المغافلة من داخل الفيلا سكنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها بأقوال المبلغة اعترفت بارتكاب الواقعة حال تواجدها بمسكن المُبلغة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – كمية من الملابس)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.