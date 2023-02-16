«أمير حدود داعش».. أول حوارات قناة «الوثائقية» الأحد «فيديو»

كشفت قناة «الوثائقية»، عن أول حواراتها مع «أمير حدود داعش»، بعد القبض عليه من قبل السلطات المصرية، والذي يبث عبر القناة يوم الأحد 19 فبراير، في التاسعة مساء.

فهمي الأسود أو رشيد المصري أو هيثم عبدالحميد.. وجه واحد بثلاثة أسماء، وخلال الحوار يسرد شهادة تفصيلية عن جرائم تنظيم داعش، تخرج للعلن للمرة الأولى.

وقال «أمير حدود داعش»، في برومو للحوار، إن تنظيم الدولة هو حزب يسعى للسلطة.

وعن جرائم التنظيم في سوريا، قال: «السوريون إحنا مش أولادهم، إحنا حزب جه احتل الأرض بقوة الأمر الواقع».

وأجاب على سؤال ماذا حصد الشعب الليبي من وراء تلك التنظيمات الإرهابية، قائلًا: «بدل ما كان في ليبيا واحدة دلوقتي بقى عندنا 2».

ومن المقرر أن تنطلق قناة الوثائقية على تردد 12303 ومعدل الترميز 27500 الاستقطاب: أفقي/ H، إذ يفصل الجمهور 7 أيام فقط على بداية بثها.