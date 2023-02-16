الأمم المتحدة توجه نداء لجمع مليار دولار لمتضرر الزلزال فى تركيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، أن المنظمة الدولية توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت في السادس من فبراير لزلزال خلف أربعين ألف قتيل على الأقل في هذا البلد وفي سوريا.

وقال غوتيريس في بيان إن التمويل الذي يغطي فترة ثلاثة أشهر، سيقدم مساعدة إلى 5,2 ملايين شخص ويتيح لمنظمات المساعدة تعزيز دعمها الحيوي للجهود التي تبذلها الحكومة التركية.

مساعدات دولية لسوريا وتركيا

منذ الساعات الأولى للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، تدفقت المساعدات العربية والعالمية على الدولتين، وتستمر دول العالم في إرسال المساعدات لليوم التاسع على التوالي، وتنوعت المساعدات بين مواد إغاثية ووقود ومواد غذائية وتطورت لتصل إلى مستشفيات كاملة لاستيعاب الأعداد الهائلة من المصابين وبيوت متنقلة لإيواء المشردين.

فيما تستمر الجهود المصرية في دعم المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا لليوم التاسع، حيث أكد محمد مختار، المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، أن الصندوق جمع 140 طنًا من المساعدات الغذائية وملابس الأطفال والأغطية، مضيفًا أن الصندوق فتح حسابًا في البنوك المصرية لإغاثة سوريا من أجل تنظيم عمليات التبرع من الشعب المصري إلى شقيقه السوري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.